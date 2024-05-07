Далеко не все украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет
7 мая 2024, 14:24Читати новину українською
Выйти на пенсию в Украине можно в 60, 63 и 65 лет. Несмотря на это, далеко не все граждане смогут выйти на законный отдых в кратчайшие сроки.
Кто не сможет уйти на пенсию в 60 лет
Как мужчины, так и женщины могут выйти на пенсию в 60 лет. Однако для этого нужно наработать 31 год страхового стажа, поэтому те, у кого его нет, должны будут уйти на отдых позже.
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Украинцы, которые не наработали 31 год стажа, могут выйти на пенсию в 63 или 65 лет. Для этого возраста требования к отработанным годам значительно меньше – 21 и 15 лет соответственно.Напомним! Ежегодно в Украине растет требование к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года. Оно будет расти в год вплоть до 2028 года.
Требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет
- в 2025 году – не менее 32 лет;
- в 2026 году – не менее 33 лет;
- в 2027 году – не менее 34 лет;
- в 2028 году – не менее 35 лет.
Требования к стажу для выхода на пенсию в 63 года
- в 2025 году – от 22 до 32 лет;
- в 2026 году – от 23 до 33 лет;
- в 2027 году – от 24 до 34 лет;
- в 2028 году – от 25 до 35 лет.