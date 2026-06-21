Август принесет дополнительные выплаты: кто из пенсионеров получит более 3 тысяч гривен

В августе часть украинских пенсионеров сможет получить дополнительную выплату в размере 3 100 гривен. Кто имеет право на эти средства, при каких условиях они начисляются и нужно ли обращаться для оформления пособия — читайте далее.

Кто получит до 3 100 гривен в августе?

Накануне Дня Независимости части украинских пенсионеров выплатят дополнительную денежную помощь. Размер выплаты будет зависеть от статуса получателя: для одних она составит несколько сотен гривен, тогда как другие смогут получить до 3 100 гривен, сообщается в постановлении Кабинета Министров.

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Наибольшие суммы предусмотрены для лиц с инвалидностью вследствие войны и граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной. Также единовременное пособие будет начислено участникам боевых действий, членам семей погибших защитников, пострадавшим участникам Революции Достоинства и некоторым другим категориям украинцев.

Кому и какие суммы выплатят?

Размер помощи зависит от категории получателя. Лица с инвалидностью вследствие войны I группы получат 3 100 гривен, II группы — 2 900 гривен, III группы — 2 700 гривен.

Для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства выплата составит 1 000 гривен. Членам семей погибших военнослужащих и ветеранов войны начислят по 650 гривен, а отдельным категориям участников войны – по 450 гривен.

Как будет начисляться пособие?

Большинству получателей средства выплатят автоматически вместе с пенсией до 24 августа. Однако отдельным гражданам, не состоящим на учете в Пенсионном фонде в качестве пенсионеров, может потребоваться подать заявление и документы, подтверждающие право на выплату.