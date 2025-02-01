Как получить выплату на погребение и кто имеет на нее право

Государство оказывает финансовую поддержку для организации погребения умершего родственника. Сумма выплаты зависит от того, какую пенсию получал умерший и по какому законодательству она была назначена.

Как получить выплату на погребение

Если пенсионер получал выплаты по закону об обеспечении военных и некоторых других лиц, сумма помощи составляет три месячные пенсии, но не менее чем 13 420 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Если пенсию начисляли по закону о госстраховании или другим нормативным актам, помощь на погребение равна двум месячным пенсиям на момент смерти.

Чтобы получить финансовую помощь на погребение, нужно обратиться в отделение ПФУ.

Перечень необходимых документов:

Паспорт и идентификационный код заявителя.

Заявление на выплату помощи (заполняется во время приема в ПФУ).

Свидетельство о смерти.

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния или справка о смерти пенсионера.

Как получить выплату

Финансовая помощь перечисляется на банковский счет лица, которое организовало погребение. Как это происходит: