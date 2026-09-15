Пенсию выплачивают авансом: кто может получить выплаты заранее

В некоторых случаях пенсионеры могут получить причитающиеся им выплаты авансом, не дожидаясь установленной даты. Однако такая возможность доступна не всем и зависит от определенных условий.

При каких условиях можно получить пенсию авансом?

Если пенсионер официально выезжает из Украины на постоянное место жительства и снимается с учета, он имеет право на выплату пенсии сразу за шесть месяцев. Отсчет этой суммы начинается с месяца, следующего за тем, когда человека сняли с учета, напоминает ПФУ.

А вот в случае, когда пенсионер находится за границей, но не оформлял официальный выезд на постоянное место жительства, правило аванса не действует. Такие граждане остаются на учете в Пенсионном фонде Украины, и их выплаты продолжают поступать по обычному ежемесячному графику.

Важно! Официальный переезд и получение шести пенсий авансом не означают, что государство навсегда прекращает финансовую поддержку. Хотя ранее существовала норма об отмене выплат при отсутствии международного договора со страной проживания, Конституционный суд признал ее незаконной. Право на пенсию сохраняется за человеком независимо от его местонахождения, и возобновить начисление можно даже после длительного перерыва.

Как действовать в случае отказа со стороны Пенсионного фонда?

Иногда ПФУ ошибочно трактует снятие с учета как окончательное прекращение пенсионных обязательств. Однако судебная практика на стороне граждан: Верховный Суд неоднократно обязывал возобновлять выплаты и индексировать их наравне с теми, кто остался в Украине. Поэтому в случае отказа юристы советуют смело обращаться в суд для защиты своих финансовых прав.

Если вы твердо решили переехать, сначала официально оформите снятие с регистрации по месту жительства в Украине. Только после этого можно подавать заявление на получение шестимесячной выплаты, а подтвердить свою личность при необходимости легко через приложение "Дия", видеосвязь или в ближайшем консульстве

Какие требования предъявляются к пенсионерам, проживающим за рубежом?

Напомним, что для сохранения своих денег украинцы за рубежом должны своевременно проходить физическую идентификацию, иначе выплаты могут быть заморожены. Как уже сообщалось ранее, общего повышения пенсий этой осенью не планируется, однако граждане в возрасте от 70 лет автоматически получают возрастные надбавки в размере от 300 до 570 гривен.

Кроме того, для 80-летних пенсионеров с полным страховым стажем действует жесткая гарантия минимальной выплаты на уровне 4 213 гривен.