За яких умов можна отримати пенсію наперед?

Якщо пенсіонер офіційно виїжджає з України на постійне місце проживання та знімається з реєстрації, він має право на виплату пенсії одразу за шість місяців. Відлік цієї суми починається з місяця, наступного за тим, коли людину зняли з обліку, нагадує ПФУ.

А от у випадку, коли пенсіонер перебуває за кордоном, але не оформлював офіційний виїзд на постійне проживання, правило авансу не діє. Такі громадяни залишаються на обліку в Пенсійному фонді України, і їхні виплати продовжують надходити за звичайним щомісячним графіком.

Важливо! Офіційний переїзд та отримання шести пенсій авансом не означає, що держава назавжди припиняє фінансову підтримку. Хоча раніше існувала норма про скасування виплат за відсутності міжнародного договору з країною проживання, Конституційний суд визнав її незаконною. Право на пенсію зберігається за людиною незалежно від її геолокації, і поновити нарахування можна навіть після тривалої паузи.

Як діяти у разі відмови з боку Пенсійного фонду?

Іноді ПФУ помилково трактує зняття з обліку як остаточне припинення пенсійних зобов'язань. Проте судова практика на боці громадян: Верховний Суд неодноразово зобов'язував поновлювати виплати та індексувати їх на рівні з тими, хто залишився в Україні. Тому в разі відмови юристи радять сміливо звертатися до суду для захисту своїх фінансових прав.

Якщо ви твердо вирішили переїхати, спершу офіційно оформіть зняття з реєстрації місця проживання в Україні. Лише після цього можна подавати заяву на отримання шестимісячної виплати, а підтвердити свою особу за потреби легко через застосунок "Дія", відеозв’язок або в найближчому консульств

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Які є вимоги для пенсіонерів за кордоном?

Нагадаємо, що для збереження своїх грошей українці за кордоном повинні вчасно проходити фізичну ідентифікацію, інакше виплати можуть заморозити. Як вже повідомлялося раніше, загального підвищення пенсій цієї осені не планується, проте громадяни віком від 70 років автоматично отримують вікові надбавки у розмірі від 300 до 570 гривень.

Крім того, для 80-річних пенсіонерів із повним страховим стажем діє жорстка гарантія мінімальної виплати на рівні 4 213 гривень.