Новый механизм выплат пенсий: кого из пенсионеров коснутся изменения
5 июля 2024, 17:20Читати новину українською
Источник:Тарас Мельничук
Украинцы могут получить пенсию несколькими способами. Наибольшее количество пенсионеров выбирает метод начисления на банковский счет.
Какие изменения вступают в силу
Кабмин принял решение, относительно упрощения механизма выплаты и доставки пенсии к лицу. Речь идет о тех пенсионерах, которые получают деньги через Укрпочту.
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Теперь, при определенных обстоятельствах, пенсия выплачивается в соответствии с электронным списком (набором). Бумажная документация учитываться не будет.
При наличии технических возможностей у сторон договора выплата и доставка пенсий и денежной помощи может проводиться по сведениям, сформированными уполномоченной организацией на основании электронных выплатных списков, без предоставления уполномоченным органом уполномоченной организации сведений и сопроводительных документов к ним в бумажной форме.
Мельничук отметил, что правительство также определило требования к таким электронным формам.Обратите внимание! По состоянию на май нынешнего года, выплаты через Укрпочту получает 2,077 миллиона человек.