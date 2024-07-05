Новый механизм выплат пенсий: кого из пенсионеров коснутся изменения

Украинцы могут получить пенсию несколькими способами. Наибольшее количество пенсионеров выбирает метод начисления на банковский счет.

Какие изменения вступают в силу

Кабмин принял решение, относительно упрощения механизма выплаты и доставки пенсии к лицу. Речь идет о тех пенсионерах, которые получают деньги через Укрпочту.

Читайте также Новое решение Кабмина: как изменится курс доллара до 2027 года

Теперь, при определенных обстоятельствах, пенсия выплачивается в соответствии с электронным списком (набором). Бумажная документация учитываться не будет.

Тарас Мельничук Постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде При наличии технических возможностей у сторон договора выплата и доставка пенсий и денежной помощи может проводиться по сведениям, сформированными уполномоченной организацией на основании электронных выплатных списков, без предоставления уполномоченным органом уполномоченной организации сведений и сопроводительных документов к ним в бумажной форме.

Мельничук отметил, что правительство также определило требования к таким электронным формам.

По состоянию на май нынешнего года, выплаты через Укрпочту получает 2,077 миллиона человек.