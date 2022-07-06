Продолжат ли выплату пенсий украинцам, выехавшим за границу

Многие украинские пенсионеры были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, которую Россия начала против Украины. Некоторые из них вынужденно уехали заграницу. Поэтому у них есть опасения, продолжится ли выплата пенсий, пока они находятся за пределами Украины.

Несмотря на то, что такие люди уехали из Украины за границу, выплата им пенсий не прекращается.

Важно Украинская пенсия за границей: как ее получать и кто на нее имеет право

"В случае выезда пенсионера на временное проживание за границу выплата пенсии в Украине по этой причине не прекращается. Учет выезжающих за границу пенсионеров органами Пенсионного фонда Украины не осуществляется", – говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Там также подчеркнули, что назначение выплат в случае достижения лицом пенсионного возраста осуществляется согласно статье 44 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", по личному обращению или автоматически (без обращения). Речь идет и о тех лицах, которые находятся за границей. Пенсия назначается независимо от места жительства.

Также обращение за назначением пенсии может производиться в любое время после возникновения права на пенсию. Лица, являющиеся пользователями квалифицированной электронной подписи или электронной системы BankID, могут подать заявление о назначении пенсии через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В таком случае к заявлению прилагаются сканированные копии оригиналов документов.

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