Выплаты до 3 тысяч гривен: некоторые пенсионеры получат надбавку к пенсии

Пожилые люди в Украине могут получить денежные выплаты в августе. Однако не все, а только те, кто имеет определенный "статус".

Кто из пенсионеров может получить единовременную выплату

Размер выплат составляет до 3 100 гривен, что указано на сайте Пенсионного фонда Украины.

Наибольшая выплата – 3 100 гривен – предусмотрена:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным инвалидами по общему заболеванию, производственной травме и по другим причинам I группы; людям, имеющим особые заслуги перед Родиной.

При этом украинцы с II и III группами инвалидности получат несколько меньше – 2 900 и 2 700 гривен соответственно.

А участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, будет выплачена 1 тысяча гривен.

А 650 гривен начислят членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, производственной травмы и по другим причинам, которые не вступили в повторный брак.

А 450 гривен предусмотрены участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которых насильно вывезли на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.

Напомним, что украинцы, получающие пенсии, жилищные субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, получат выплату в августе вместе с пенсией, субсидией или льготой. Дополнительно обращаться в ПФУ им не нужно.

Те украинцы, которые не являются пенсионерами, должны подать заявление. В заявлении указываются паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, реквизиты банковского счета, а также данные удостоверения, подтверждающего право на получение выплаты ко Дню Независимости.