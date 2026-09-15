Приостановка выплаты пенсий: как ВПЛ возобновить свои выплаты

Тысячи украинских переселенцев столкнулись с блокировкой своих социальных выплат. Чтобы восстановить доступ к средствам, придется пройти специальную процедуру подтверждения статуса.

Почему государство приостановило выплаты

С начала апреля 2026 года Пенсионный фонд Украины приостановил начисления для части внутренне перемещенных лиц, что сообщает Луганская ОГА.

Речь идет о тех пенсионерах, которые:

выехали с оккупированных территорий;

или остаются там, но не сообщили государству об отказе от российских выплат.

Правительственное постановление № 126 четко определило крайний срок для таких граждан. Те, кто прошел идентификацию до февраля, должны были до 1 апреля 2026 года подать соответствующее заявление об отказе от получения пенсии из России, в противном случае выплаты автоматически приостанавливались.

Как быстро "разблокировать" деньги?

Чтобы снова получать законную пенсию, человеку необходимо официально подтвердить независимость от выплат России.

Самый быстрый вариант – авторизоваться на веб-портале ПФУ через "Дія.Підпис" и в разделе "Дистанционное информирование" поставить соответствующую отметку.

Также можно пройти видеоидентификацию, в ходе которой специалист задаст вам конкретные вопросы.

Ваш ответ будет зафиксирован в решении об установлении или неустановлении личности по результатам видеоидентификации, которое отправляется на электронную почту,

– отмечает юрист общественной организации "Донбасс SOS" Наталья Юрлова.

Также можно лично прийти в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

Следует добавить: бывают случаи, когда человек успешно прошел идентификацию, но деньги на карту так и не поступили. Или, например, ПФУ не присылает ссылку на запланированную видеосвязь.

В таких случаях стоит позвонить на горячую линию Пенсионного фонда по номеру 0 800 503 753.

Что еще важно не упустить

Кроме того, пенсионеры должны информировать ПФУ о трудоустройстве, увольнении с работы, смене места жительства и т. п. На это пожилым людям предоставляется всего 10 дней.