Урезать популистские соцвыплаты: где Украине искать деньги для покрытия дефицита бюджета

Непокрытый дефицит госбюджета Украины на 2026 –2027 годы, по оценке Министерства финансов, может достичь 60 миллиардов долларов. Его ожидают закрыть благодаря международной помощи, однако часть денег также можно сэкономить, урезав некоторые выплаты и программы.

Сколько денег будет не хватать в госбюджете Украины в последующие годы?

Большинство из озвученной Минфином цифры в 60 миллиардов долларов Украина получит в рамках международной помощи. В то же время часть средств можно найти самостоятельно. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.

Смотрите также Выплаты и статус безработного: сколько можно стоять на бирже труда во время военного положения

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Около 40 – 45 миллиардов уже обещаны нам международными партнерами. Это остатки программы ERA, когда нам передают безвозвратно доходы замороженных российских активов, которые потом возмещают европейцам. Это остатки Ukraine Facility и другие программы различных международных организаций, гранты, макрофин, кредиты, которые нам передадут. Около 45 миллиардов уже нам обещаны, они будут.

По словам экономиста Олега Гетмана, по остальным необходимым деньгам продолжаются переговоры, в частности с Международным валютным фондом, от которого ожидают получить 8 миллиардов долларов.

Заметим! На днях МВФ предложил Украине программу объемом около 8 миллиардов долларов на 4 года. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, это меньше предыдущих ожиданий и потребности. В то же время программа с МВФ является ключом к получению финансирования от других партнеров, в частности репарационного кредита.

По мнению экономиста Олега Гетмана, Украина должна активизировать поиск внутренних резервов для сокращения дефицита бюджета.

Необходимо порезать все второстепенные государственные расходы, все популистские истории: непонятную зимнюю тысячу, кэшбек на украинское, который выедает 4 – 6 миллиардов в год и не несет никакой пользы, и другие раздачи средств. Это и будет ответ на вопрос, что делать, если вдруг не хватит какой-то доли средств. Резать. Есть много что резать: все неэффективное, второстепенное, популистское,

– говорит эксперт.

Могут ли коррупционные скандалы повредить получению международной помощи?

Коррупционные скандалы могут сказываться на международной репутации Украины. В частности от результатов расследований и судебных разбирательств будет зависеть будущая помощь от партнеров.

Такое мнение 24 Каналу озвучивал политолог Игорь Рейтерович, комментируя дело возможного злоупотребления в Энергоатоме, где фигурируют бизнесмен Тимур Миндич, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук, которые подали в отставку после коррупционного скандала.

Экономист Олег Гетман говорит, что скандалы с разоблачением коррупции не поставят под угрозу получение помощи от партнеров, ведь они являются показателем работы антикоррупционных органов, а сами демократические страны заинтересованы в устойчивости украинской экономики.

Как можно дополнительно увеличить доходы бюджета Украины?