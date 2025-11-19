Урізати популістичні соцвиплати: де Україні шукати гроші для покриття дефіциту бюджету

Непокритий дефіцит держбюджету України на 2026 – 2027 роки, за оцінкою Міністерства фінансів, може сягнути 60 мільярдів доларів. Його очікують закрити завдяки міжнародній допомозі, проте частину грошей також можна заощадити через урізання деяких виплат і програм.

Скільки грошей бракуватиме в держбюджеті України в наступні роки?

Більшість з озвученої Мінфіном цифри у 60 мільярдів доларів Україна отримає в межах міжнародної допомоги. Водночас частину коштів можна знайти самостійно. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Близько 40 – 45 мільярдів уже обіцяні нам міжнародними партнерами. Це залишки програми ERA, коли нам передають безповоротно доходи заморожених російських активів, які потім відшкодовують європейцям. Це залишки Ukraine Facility та інші програми різних міжнародних організацій, гранти, макрофін, кредити, які нам передадуть. Близько 45 мільярдів уже нам обіцяні, вони будуть.

За словами економіста Олега Гетмана, щодо решти необхідних грошей тривають перемовини, зокрема з Міжнародним валютним фондом, від якого очікують отримати 8 мільярдів доларів.

Зауважимо! Днями МВФ запропонував Україні програму обсягом близько 8 мільярдів доларів на 4 роки. За словами голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласої, це менше за попередні очікування й потребу. Водночас програма з МВФ є ключем до отримання фінансування від інших партнерів, зокрема репараційного кредиту.

На думку економіста Олега Гетмана, Україна має активізувати пошук внутрішніх резервів для скорочення дефіциту бюджету.

Необхідно порізати всі другорядні державні видатки, усі популістичні історії: незрозумілу зимову тисячу, кешбек на українське, який виїдає 4 – 6 мільярдів на рік і не несе жодної користі, і інші роздачі коштів. Це й буде відповідь на питання, що робити, якщо раптом не вистачить якоїсь частки коштів. Різати. Є багато що різати: все неефективне, другорядне, популістичне,

– каже експерт.

Чи можуть корупційні скандали зашкодити отриманню міжнародної допомоги?

Корупційні скандали можуть позначатися на міжнародній репутації України. Зокрема від результатів розслідувань й судових розглядів залежатиме майбутня допомога від партнерів.

Таку думку 24 Каналу озвучував політолог Ігор Рейтерович, коментуючи справу можливого зловживання в Енергоатомі, де фігурують бізнесмен Тимур Міндіч, міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук, які подали у відставку після корупційного скандалу.

Економіст Олег Гетман говорить, що скандали з викриттям корупції не поставлять під загрозу отримання допомоги від партнерів, адже вони є показником роботи антикорупційних органів, а самі демократичні країни зацікавлені у стійкості української економіки.

Як можна додатково збільшити доходи бюджету України?