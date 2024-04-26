Какие выплаты имеют пенсионеры без страхового стажа

Пенсионеры, которые не приобрели достаточное количество стажа или не имеют его совсем, могут получать ежемесячное пособие. Для этого нужно знать определенные нюансы.

Какую пенсию получают пенсионеры без стажа

Пенсионеры без страхового стажа могут ежемесячно получать выплату 2 361 гривны. Такая опция доступна для лиц старше 65 лет.

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При этом, если лицо приобрело неполный стаж, оно может оформить такую выплату уже в 63 года. Чтобы получить эти средства, пенсионер должен обратиться в местный центр социальной защиты.

Для оформления выплаты необходимо собрать такой пакет документов:

заявление;

удостоверение личности;

паспорт;

идентификационный код;

справка, удостоверяющая трудовой стаж;

декларация о доходах;

сведения об имущественном состоянии;

сведения о состоянии семьи (доходы этих членов семьи учтены в декларации).

Почему пенсионер может не получить выплату

Если лицо недееспособно, ему нужно предоставить копию решения о назначении опекуна.

ПФУ определил перечень причин почему пенсионеру могут не предоставить указанные выплаты. В частности, из-за того, что лицо продолжает работать или получает доход из других источников.

Также выплаты могут не предоставляться, если: