Выплаты для родственников некоторых погибших изменятся: в ВРУ приняли новый закон

Верховная Рада Украины приняла новый закон. В стране вырастут ежемесячные выплаты семьям погибших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Как изменится размер выплат для родственников некоторых погибших в Украине?

Размер выплат будет изменен с 1 января 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на проект закона.

В среду, 5 ноября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Закон Украины №13164 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан"". Его целью является устранение пробела в ЗУ, именно в части выплаты ежемесячной денежной выплаты членам семьи погибших (или умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

С 1 января 2026 года размер выплаты семьям погибших украинцев будет увеличен с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).

В частности, в пояснительной записке отмечается, что неопределенность положения относительно размера ежемесячной денежной выплаты при наличии двух и более членов семьи приводит граждан обращаться в суд.

Действующее пенсионное законодательство предусматривает, что в случаях двух и более нетрудоспособных членов семьи пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, что распределяется между ними равными долями,

– говорится в записке.

Обратите внимание! Поэтому предлагают такое решение: если выплату получают два или более членов семьи, то средства будут распределяться между ними в равных частях.

Какие еще законы поддержали в правительстве?

Кроме того, 5 ноября Верховная Рада поддержала законопроект № 14005. Он упрощает взыскание долгов через цифровизацию исполнительного производства. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Законопроект должен запретить должникам продажу движимого и недвижимого имущества до погашения долга.

Важно! То есть если на счет органа исполнительной службы или частного исполнителя поступят деньги, которые подлежат взысканию, то система автоматически сформирует сообщение о погашении задолженности.

