Об этом сообщает 24 Канал. Пленарное заседание Верховной Рады Украины состоялось 5 ноября.

Что известно о законопроекте о выплатах за рождение ребенка?

Ожидается, что с 1 января выплаты будут такими:

50 000 гривен – единовременная денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка.

7 000 гривен в месяц – помощь по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью – 10 500 гривен в месяц (коэффициент 1,5).

Обратите внимание! Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 гривен и дополнительно – 7 000 гривен в месяц до достижения ребенком 1 года.

