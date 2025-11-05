Об этом сообщает 24 Канал. Пленарное заседание Верховной Рады Украины состоялось 5 ноября.
Смотрите также Помощь для ВПЛ: в Верховной Раде анонсировали поддержку на 2026 год
Что известно о законопроекте о выплатах за рождение ребенка?
Ожидается, что с 1 января выплаты будут такими:
- 50 000 гривен – единовременная денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка.
- 7 000 гривен в месяц – помощь по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью – 10 500 гривен в месяц (коэффициент 1,5).
Обратите внимание! Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 гривен и дополнительно – 7 000 гривен в месяц до достижения ребенком 1 года.
Известно о таких инициативах:
- "еЯсли" – целевая денежная поддержка для ухода за ребенком от 1 до 3 лет в размере 8 000 гривен в месяц, которую можно использовать на оплату детсада, кружков или других услуг ухода. Для детей с инвалидностью 12 000 гривен в месяц.
- "Пакет малыша" – будет предоставляться в натуральной форме или в виде денежной компенсации его стоимости (можно будет получить с 36 недели беременности).
- Пакет школьника" - единовременная выплата 5 000 грн для учеников 1 класса.
- 7 000 грн – помощь в связи с беременностью и родами для женщин, которые не работают официально. Выплачивается за 70 дней до родов.