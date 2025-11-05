Про це повідомляє 24 Канал. Пленарне засідання Верховної Ради України відбулося 5 листопада.

Що відомо про законопроєкт щодо виплат за народження дитини?

Очікується, що з 1 січня виплати будуть такими:

50 000 гривень – одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.

7 000 гривень за місяць – допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю – 10 500 гривень за місяць (коефіцієнт 1,5).

Зверніть увагу! Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 гривень і додатково – 7 000 гривень за місяць до досягнення дитиною 1 року.

Відомо про такі ініціативи: