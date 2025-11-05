Виплати для родичів деяких загиблих зміняться: у ВРУ ухвалили новий закон

Верховна Рада України ухвалила новий закон. В країні зростуть щомісячні виплати родинам загиблих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Як зміниться розмір виплат для родичів деяких загиблих в Україні?

Розмір виплат буде змінено з 1 січня 2026 року, передає 24 Канал з посиланням на проєкт закону.

У середу, 5 листопада, Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому Закон України №13164 "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян"". Його метою є усунення прогалини у ЗУ, саме в частині виплати щомісячної грошової виплати членам сім’ї загиблих (або померлих) громадян з-поміж осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

З 1 січня 2026 року розмір виплати родинам загиблих українців буде збільшено з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Зокрема у пояснювальній записці наголошується, що невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї зумовлює громадян звертатися до суду.

Чинне пенсійне законодавство передбачає, що у випадках двох та більше непрацездатних членів сім’ї пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками,

– йдеться у записці.

Зверніть увагу! Тому пропонують таке рішення: якщо виплату отримують два чи більше членів сім’ї, то кошти розподілятимуться між ними у рівних частинах.

Які ще закони підтримали в уряді?

Крім того, 5 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт № 14005. Він спрощує стягнення боргів через цифровізацію виконавчого провадження. Про це йдеться на сайті ВРУ.

Законопроєкт повинен заборонити боржникам продаж рухомого та нерухомого майна до погашення боргу.

Важливо! Тобто якщо на рахунок органу виконавчої служби або приватного виконавця надійдуть гроші, які підлягають стягненню, то система автоматично сформує повідомлення про погашення заборгованості.

