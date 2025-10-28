Що передбачає новий законопроєкт?

Тобто людей, через рахунки яких проводяться підозрілі фінансові операції, пише 24 Канал з посиланням на проєкт закону.

У пояснювальній записці зазначили, що в Україні активно зростає кількість випадків використання платіжних інструментів у незаконних схемах. Це стосується, зокрема організації схем при проведенні азартних ігор та букмекерської діяльності без відповідної ліцензії, або переказ на інші рахунки – для оплати послуг хостингу, реклами тощо, необхідних для підтримки функціонування ресурсів та сайтів, де проводяться азартні ігри, букмекерська діяльність.

Також звернення стосуються організації схем приймання безготівкових переказів при продажах підакцизних товарів, товарів сірого імпорту, заборонених речовин,

– йдеться у записці.

Також про законопроєкт розповів народний депутат Ярослав Железняк. Він наголосив, що це дуже важлива ініціатива, яку ми понад рік напрацьовували разом з Нацбанком, Комітетом та експертами ТСК.

Железняк написав, що через систему дропів зараз проходить до 200 мільярдів гривень. Крім того, втрати для бюджету становлять десятки мільярдів.

Але головне, це стало головною "фінансовою артерією", через яку оплачують нелегальний алкоголь, ігорку, тютюн. Більш того, "дропи" все більше використовуються відвертими злочинцями: від колл-центрів до торгівлі наркотичними засобами,

– пояснив нардеп.

Проєктом зокрема передбачається:

створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю;

банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг; до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб); банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.

Попри міфи, ми спеціально обрали до першого читання дуже консервативну версію,

– додав Ярослав Железняк.

Згідно з його слів, "ніякі рахунки одразу закривати ніхто не буде". Навпаки – допоможуть людині отримати інформацію, що її картку використовують злочинці.

Важливо! А для всіх інших, це можливість відійти від загальних обмежень "по тим самим p2p, до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такий ризик".

Що ще відомо про азартні ігри?