Що відомо про ситуацію з переказами коштів у Польщі?

Це можливо, якщо перекази здійснюються без призначення або вони робляться з-за кордону, пише 24 Канал з посиланням на in Poland.

Читайте також Ринок оренди в Польщі лихоманить: російська пропаганда відлякує студентів і знижує ціни

Не лише великі суми привертають увагу податкових органів. Часто саме перекази на дрібні суми стають причиною розслідувань,

– йдеться у матеріалі.

Зазначається, що особливо податківців цікавлять конкретні випадки. Мова йде про гроші, які надходять без зазначення призначення платежу.

Першим тривожним сигналом називають перекази без опису або із загальними назвами. Наприклад, це може бути просто "переказ".

Коли однакові невеликі суми регулярно повторюються, а одержувач не повідомляє про офіційний дохід, зростає ризик того, що платежі будуть вважатися частиною нерозкритого потоку доходів,

– пояснили у тексті.

Подібні дії можуть призвести до того, що податківці вимагатимуть підтвердити мету переказів. А якщо транзакції викликають підозри щодо відмивання грошей, то тимчасовий доступ до коштів може бути заблоковано.

Зверніть увагу! Блокування рахунку може тривати до 72 годин (тобто трьох діб), а за певних обставин може бути продовжено до трьох місяців.

Як зменшити ризик блокування?

Однак ризик блокування рахунку можна значно зменшити. Найпростіший спосіб – це вказати точне призначення переказу.

Якщо ви переказуєте значну суму члену сім’ї, потрібно повідомити про ці кошти до податкової інспекції відповідно до чинних процедур,

– пишуть в in Poland.

Крім того, радять уникати здійснення кількох невеликих платежів поспіль одному й тому ж одержувачу. У такому випадку ліпше буде зробити один переказ. Проте не забути вказати чітке призначення платежу.

Також у матеріалі наголошуються, що час здійснення саме міжнародних переказів важливо зберігати документи, які підтверджують:

джерело грошей; мету транзакції.

Належна документація та прозорий опис транзакцій – це найшвидший спосіб уникнути блокувань та тривалих процедур,

– підкреслюють у тексті.

Важливо! Обмеження можуть застосовуватися не тільки до банківських рахунків, а й до електронних гаманців.

Які є обмеження щодо переказів?

До 1 квітня 2025 року українці могли переказувати за кордон до 150 тисяч гривень щомісячно. Але від 1 квітня це обмеження скасував Нацбанк. Про це повідомляли в НБУ.

Національний банк України прийняв рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів – фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб,

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Банки самостійно визначають ліміти залежно від рівня ризику клієнта та підтверджених доходів.

Що ще відомо про перекази?