Что известно о ситуации с переводами средств в Польше?
Это возможно, если переводы осуществляются без назначения или они делаются из-за границы, пишет 24 Канал со ссылкой на in Poland.
Не только крупные суммы привлекают внимание налоговых органов. Часто именно переводы на мелкие суммы становятся причиной расследований,
– говорится в материале.
Отмечается, что особенно налоговиков интересуют конкретные случаи. Речь идет о деньгах, которые поступают без указания назначения платежа.
Первым тревожным сигналом называют переводы без описания или с общими названиями. Например, это может быть просто "перевод".
Когда одинаковые небольшие суммы регулярно повторяются, а получатель не сообщает об официальном доходе, возрастает риск того, что платежи будут считаться частью нераскрытого потока доходов,
– пояснили в тексте.
Подобные действия могут привести к тому, что налоговики будут требовать подтвердить цель переводов. А если транзакции вызывают подозрения относительно отмывания денег, то временный доступ к средствам может быть заблокирован.
Обратите внимание! Блокировка счета может длиться до 72 часов (то есть трех суток), а при определенных обстоятельствах может быть продлен до трех месяцев.
Как уменьшить риск блокировки?
Однако риск блокировки счета можно значительно уменьшить. Самый простой способ – это указать точное назначение перевода.
Если вы переводите значительную сумму члену семьи, нужно сообщить об этих средствах в налоговую инспекцию в соответствии с действующими процедурами,
– пишут в in Poland.
Кроме того, советуют избегать осуществления нескольких небольших платежей подряд одному и тому же получателю. В таком случае лучше будет сделать один перевод. Однако не забыть указать четкое назначение платежа.
Также в материале отмечаются, что при осуществлении именно международных переводов важно сохранять подтверждающие документы,:
- источник денег;
- цель транзакции.
Надлежащая документация и прозрачное описание транзакций – это самый быстрый способ избежать блокировок и длительных процедур,
– подчеркивают в тексте.
Важно! Ограничения могут применяться не только к банковским счетам, но и к электронным кошелькам.
Какие есть ограничения по переводам?
До 1 апреля 2025 года украинцы могли переводить за границу до 150 тысяч гривен ежемесячно. Но с 1 апреля это ограничение отменил Нацбанк. Об этом сообщали в НБУ.
Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов – физических лиц, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Банки самостоятельно определяют лимиты в зависимости от уровня риска клиента и подтвержденных доходов.
Что еще известно о переводах?
- С 1 октября Нацбанк ввел обязательное название получателя при карточных переводах.
- Они должны повысить прозрачность платежей, проводимых онлайн.