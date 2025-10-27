Что известно о ситуации с переводами средств в Польше?

Это возможно, если переводы осуществляются без назначения или они делаются из-за границы, пишет 24 Канал со ссылкой на in Poland.

Не только крупные суммы привлекают внимание налоговых органов. Часто именно переводы на мелкие суммы становятся причиной расследований,

– говорится в материале.

Отмечается, что особенно налоговиков интересуют конкретные случаи. Речь идет о деньгах, которые поступают без указания назначения платежа.

Первым тревожным сигналом называют переводы без описания или с общими названиями. Например, это может быть просто "перевод".

Когда одинаковые небольшие суммы регулярно повторяются, а получатель не сообщает об официальном доходе, возрастает риск того, что платежи будут считаться частью нераскрытого потока доходов,

– пояснили в тексте.

Подобные действия могут привести к тому, что налоговики будут требовать подтвердить цель переводов. А если транзакции вызывают подозрения относительно отмывания денег, то временный доступ к средствам может быть заблокирован.

Обратите внимание! Блокировка счета может длиться до 72 часов (то есть трех суток), а при определенных обстоятельствах может быть продлен до трех месяцев.

Как уменьшить риск блокировки?

Однако риск блокировки счета можно значительно уменьшить. Самый простой способ – это указать точное назначение перевода.

Если вы переводите значительную сумму члену семьи, нужно сообщить об этих средствах в налоговую инспекцию в соответствии с действующими процедурами,

– пишут в in Poland.

Кроме того, советуют избегать осуществления нескольких небольших платежей подряд одному и тому же получателю. В таком случае лучше будет сделать один перевод. Однако не забыть указать четкое назначение платежа.

Также в материале отмечаются, что при осуществлении именно международных переводов важно сохранять подтверждающие документы,:

источник денег; цель транзакции.

Надлежащая документация и прозрачное описание транзакций – это самый быстрый способ избежать блокировок и длительных процедур,

– подчеркивают в тексте.

Важно! Ограничения могут применяться не только к банковским счетам, но и к электронным кошелькам.

Какие есть ограничения по переводам?

До 1 апреля 2025 года украинцы могли переводить за границу до 150 тысяч гривен ежемесячно. Но с 1 апреля это ограничение отменил Нацбанк. Об этом сообщали в НБУ.

Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов – физических лиц, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Банки самостоятельно определяют лимиты в зависимости от уровня риска клиента и подтвержденных доходов.

Что еще известно о переводах?