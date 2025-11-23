Помощь военным: на какие выплаты могут рассчитывать УБД

Украинские военные со статусом участника боевых действий могут рассчитывать на ряд льгот от государства. Кроме того, для них предусмотрена денежная помощь.

Какие предусмотрены выплаты для УБД?

Участникам боевых действий государство выплачивает денежную помощь после увольнения с военной службы или в случае временной нетрудоспособности, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Военные после увольнения получают различные суммы выплат. Они зависят от типа службы и воинского звания:

В частности, для контрактников предусмотрена такая помощь:

для военных рядового состава – 8 прожиточных минимумов;

для лиц сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;

для представителей офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.

Военным, которые пошли служить по мобилизации, поддержку выплачивают по другому механизму. Защитники могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 4% от денежного обеспечения за каждый полный месяц военной службы, но не менее 25% от месячного денежного обеспечения.

Отдельная помощь выплачивается УБД по временной нетрудоспособности. В этом случае размер выплат зависит от степени нетрудоспособности.

Участники боевых действий с инвалидностью, полученной во время военной службы, могут получить следующие суммы:

лица I группы инвалидности – в размере 400-кратного прожиточного минимума;

лица II группы – в размере 300-кратного прожиточного минимума;

лица III группы – в размере 200-кратного прожиточного минимума.

Стоит знать! Также защитникам выплачивают ежегодную помощь ко Дню Независимости Украины. Сумма выплат зависит от статуса. В частности, в 2025 году их размер колебался от 1 000 до 3 100 гривен.

Какая еще помощь выплачивается УБД?

Местные власти также могут дополнительно назначить денежную помощь УБД. Для этого военным необходимо обратиться в соответствующие органы по месту жительства, сообщает Действие. Сделать это можно двумя способами:

через исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Обратите внимание! Конкретно определенного размера местной помощи нет. Каждая община самостоятельно определяет сумму выплат согласно своим финансовым возможностям.

Какие льготы предусмотрены для УБД?