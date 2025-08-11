Ежегодно части украинцев ко Дню Независимости предоставляют денежную помощь от государства. Некоторым средства начислят автоматически, а вот другим необходимо подавать заявление на выплаты.

Кто имеет право на выплаты?

В 2025 году правила начисления денежной помощи ко Дню Независимости не изменились и осуществляются по законам "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", – сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Рассчитывать на выплаты ко Дню Независимости в этом году могут:

люди с инвалидностью вследствие войны;

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

украинцы, имеющие особые заслуги перед Родиной;

родные погибших или умерших ветеранов войны;

жены или мужья умерших людей с инвалидностью вследствие войны;

мужья или жены умерших УБД;

жены или мужья участников войны и жертв нацистских преследований, которые при жизни получили статус людей с инвалидностью;

члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;

участники войны и бывшие малолетние узники концлагерей, гетто, а также дети, которые родились в местах принудительного содержания их родителей;

лица, которых насильно вывезли на принудительные работы, дети партизан.

Стоит знать! Размер единовременной денежной помощи ко Дню Независимости значительно отличается в зависимости от категории. Получить можно от 450 до 3 100 гривен на одного человека.

Куда обращаться за выплатами?

Пенсионеры, которые имеют право на выплаты, их начислят автоматически, то есть обращаться им никуда не нужно. Средства им поступят вместе с пенсией в привычное время.

Военным денежную помощь начислит воинская часть, где они проходят службу – на основании заявки в Пенсионный фонд.

А вот всем остальным для получения выплат ко Дню Независимости необходимо самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением. Сделать это можно несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ или в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства;

по почте на адрес Пенсионного фонда;

дистанционно с помощью портала электронных услуг ПФУ (понадобится квалифицированная электронная подпись).

Важно! В заявлении необходимо указать реквизиты паспорта, идентификационный код, данные удостоверения, которое дает право на выплаты, и номер счета для начисления средств.