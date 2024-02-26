Новые выплаты от ООН: кто сможет дополнительно получить 3,6 тысячи гривен

В 2024 году некоторым украинским семьям выплатят по 3,6 тысячи гривен на каждого члена семьи. Дело в том, что БФ "Право на защиту" возобновил прием заявок на получение финансовой помощи от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Кто может получить помощь от ООН

Поэтому, выплаты доступны для переселенцев, которые оставили свои родные места после 24 февраля 2022 года, а также для тех, кто уже вернулся на постоянное место жительства.

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При этом, помощь в размере 3,6 тысячи гривен предоставляется тем, чей ежемесячный доход составляет 5,4 тысячи гривен. При условии, что лицо ранее не получало выплаты от благотворительных организаций.

Также заявители должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

родители-одиночки, которые заботятся о детях до 18 лет и/или людях старше 55 лет;

семьи пожилых людей, старше 55 лет;

семьи, которые ухаживают за лицами с особыми потребностями;

семьи, которые занимаются приемными детьми.

Как оформить помощь от ООН

Помощь от ООН будет выплачиваться в течение трех месяцев.

Для подачи заявки необходимо, чтобы все члены семьи присутствовали. Семьям с маломобильными лицами разрешается регистрация по оригиналам документов, если есть медицинская справка.

Для того чтобы пройти регистрацию, претенденты должны предъявить следующие документы:

ИНН;

документ для удостоверения личности;

справка ВПЛ;

IBAN банковской карты главного заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ об опеке над ребенком;

удостоверение или медсправка об инвалидности или хроническом заболевании.

Для оформления помощи нужно посетить пункты регистрации в Полтавской области. Они будут работать 29 февраля и 7 марта с 10:00 до 16:00 по адресу: пгт Великая Багачка, улица Шевченко, 73.