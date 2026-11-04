Правительство ввело ежемесячные выплаты специалистам, занимающимся ликвидацией последствий российских ударов

Кабмин принял решение о предоставлении дополнительной государственной помощи работникам, ликвидирующим последствия российских ударов. Они будут получать по 30 тысяч гривен за каждый месяц участия в восстановительных работах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Кто сможет получать дополнительные выплаты?

Размер выплаты составит 30 тысяч гривен за каждый месяц участия в восстановительных работах. Получать помощь работники смогут с ноября и до конца отопительного сезона.

На дополнительные средства смогут рассчитывать:

энергетики;

работники тепловых и газовых предприятий;

специалисты компаний водоснабжения и водоотведения;

работники коммунальных служб;

железнодорожники.

Корецкий подчеркнул, что решение было принято по поручению Президента, ведь именно эти специалисты обеспечивают работу критически важной инфраструктуры даже после масштабных российских атак.

По словам Корецкого, масштаб и интенсивность атак беспрецедентны за все время полномасштабной войны. Ежедневно враг запускает по объектам критической инфраструктуры по 300–400 дронов. Также регулярно наносит удары ракетами, в том числе баллистическими.

Начиная с августа зафиксировано более 2000 попаданий. Разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что существенно осложняет ситуацию. Восстанавливать их приходится снова и снова, в объемах, в разы превышающих показатели всех предыдущих лет.

Именно благодаря этим людям энергосистема, жилищно-коммунальное хозяйство и железная дорога работают и сохраняют устойчивость. Это самое меньшее, что государство может сделать для этих специалистов сейчас. Спасибо всем, кто в эти минуты работает по всей стране. Вы восстанавливаете сети, возвращаете свет, воду, тепло и делаете все, чтобы сорвать планы врага,

– подчеркнул Сергей Корецкий.

Напомним, в ноябре 2026 года Пенсионный фонд Украины в будет начислять малообеспеченным семьям два вида выплат: стандартную социальную помощь и базовую социальную помощь. Для расчета базовой выплаты используется величина 4 500 гривен, однако окончательная сумма зависит от состава семьи и ее среднемесячного дохода за последние три месяца.

Для первого взрослого заявителя, детей до 18 лет и людей с инвалидностью I или II группы учитывают 100% этой суммы, а для каждого следующего взрослого члена семьи – 70%, то есть 3 150 гривен. Стандартная социальная помощь рассчитывается на основе прожиточного минимума, который варьируется в зависимости от возраста и категории получателя.