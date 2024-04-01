Пособие по безработице: сколько получают украинцы от государства

Лица, которые по определенным причинам потеряли работу, могут получить помощь от государства. Однако размер таких выплат зависит от некоторых факторов.

Кто может получить помощь

Украинцы, которые оформились, как безработные могут получить помощь от государства. На их выплаты будут влиять:

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страховой стаж – как общий стаж, так и за последние 12 месяцев;

причина, по которой человек остался без работы;

заработная плата, которую лицо получало на последнем месте работы.

Во время военного положения выплаты помощи начинаются с первого дня после получения статуса безработного.

Помощь назначат для официально безработных лиц, которые имеют не менее 7 месяцев стажа за год, предшествовавший регистрации.

Как оформиться безработным

Чтобы оформить статус безработного, нужно обратиться в городской или региональный филиал центра занятости. Сделать это можно лично, или через официальный сайт.

Обратиться может любое лицо, которое напишет заявление на назначение или возобновление выплаты пособия по безработице.

Сколько можно получить

Пособие по безработице зависит от продолжительности страхового стажа и составляет определенный процент от средней зарплаты конкретного лица.

До 3 лет стажа – 50% от зарплаты;

Между 3 и 6 годами – 55%;

Между 6 и 12 годами – 60%;

Между 12 и 18 годами – 65%;

Между 18 и 24 годами – 70%;

Между 24 и 30 годами – 75%;

Более 30 лет – 80%.

Однако помощь не может быть ниже установленного минимума для безработных. К слову, украинцы, которые имеют страховой стаж более 15 лет и не получали пособие по безработице в течение этого же времени, могут рассчитывать на дополнительные 10% к размеру пособия.