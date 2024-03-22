Насколько выросли пенсии по инвалидности для лиц с I группой в марте

С 1 марта началась индексация пенсионных выплат. Изменения коснулись и лиц с инвалидностью.

Как изменились выплаты по инвалидности

Пенсии по инвалидности зависят от многих факторов, в частности возраста лица, количества приобретенного стажа и назначенной группы. Степень увечья определяет специальная медицинская комиссия.

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Выплаты по инвалидности связаны с возрастными. Они распределяются в таком соотношении:

лица с инвалидностью I группы имеют 100% пенсии по возрасту;

II группы – 90%;

III группы – 50%.

Правительство установило минимумы, ниже которых пенсии по инвалидности быть не могут:

для лиц с инвалидностью I группы гарантированный размер выплат составляет 2 760 гривен;

неработающим лицам с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

работающим лицам с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривен.

Также на выплаты по инвалидности влияют условия приобретения увечья. В отдельном порядке установлены выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Их минимальные пенсии, вследствие индексации следующие:

для лиц с инвалидностью I группы – 14 308,46 гривны;

ІІ группы – 11 446,77 гривен;

ІІІ группы – 8 585,08.

Изменились и минимальные выплаты для военных:

для лиц с инвалидностью I группы, приобретенной в результате участия в военных действиях – 15 347 гривен;

для лиц с инвалидностью II группы – 12 396 гривен;

для лиц с инвалидностью III группы – 8 500 гривен;

для участников боевых действий – 4 958 гривен.

Какой была мартовская индексация

Ожидалось, что показатель нынешней индексации будет 13%. Однако в конечном итоге он составил – 7,96%. В общем проиндексированы выплаты более 10 миллионов украинцев.

Минимальный показатель роста выплат составляет 100 гривен. А вот максимально увеличились пенсии на 1 500 гривен.