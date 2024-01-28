Пенсия для людей с инвалидностью III группы: какие выплаты в 2024 году

Выплаты по инвалидности варьируются в зависимости от возраста личности и обстоятельств, приведших к инвалидности. В 2024 году в связи с поднятием прожиточного минимума суммы выплат также изменились.

Какая пенсия для лиц с III группой инвалидности

В Минсоцполитики отмечают, что право на пенсию по инвалидности имеют те лица, потерявшие полную или частичную работоспособность вследствие общего заболевания, в том числе из-за увечий, не связанного с работой (инвалидности с детства).

Читайте также: Индексация пенсий: произойдет ли перерасчет выплат

следовательно, лица с III группой инвалидности получают:

60% прожиточного минимума, что по состоянию на январь 2024 года составляет 1416,6 гривны;

75% прожиточного минимума для лиц, потерявшие трудоспособность, то есть 1770,75 гривны получит одинокое лицо с инвалидностью с детства III группы, которое, по заключению специальной комиссии, нуждается в постоянном постороннем уходе.

Инвалиды ІІІ группы имеют право на назначение по выбору пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту, при наличии страхового стажа 35 лет для мужчин и 30 лет – для женщин.

В выпаде, если лицо с инвалидностью не имеет достаточного количества страхового стажа, она может обратиться в местное управление соцзащиты с заявлением о назначении помощи по нормам ЗУ "О государственной социальной помощи лицам, не имеющих права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Какие важные детали нужно знать

Прежде всего, группу инвалидности определяет специальная комиссия. Какая бы группа ни была присвоена инвалиду, раз в год он должен проходить повторную комиссию. Это касается и детей-инвалидов, которые должны проходить пересмотр ежегодно вплоть до своего совершеннолетия. Для того, чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня ее установления, заявление на назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.

К пенсии по инвалидности устанавливаются надбавки, повышение, дополнительные пенсии, пенсия за особые заслуги перед Украиной в случае, если лицо с инвалидностью имеет право.