Яка пенсія для осіб з III групою інвалідності
У Мінсоцполітики зазначають, що право на пенсію по інвалідності мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність внаслідок загального захворювання, у тому числі через каліцтва, не пов'язаного з роботою (інвалідності з дитинства).
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Відтак, особи з IІI групою інвалідності отримують:
- 60% прожиткового мінімуму, що станом на січень 2024 року складає 1416,6 гривні;
- 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 1770,75 гривні отримає самотня особа з інвалідністю з дитинства III групи, яка, за висновком спеціальної комісії, потребує постійного стороннього догляду.
Які важливі деталі потрібно знати
- Перш за все, групу інвалідності визначає спеціальна комісія.
- Яка б група не була присвоєна інваліду, раз на рік він повинен проходити повторну комісію. Це стосується і дітей-інвалідів, які повинні проходити переогляд щорічно до свого повноліття.
- Для того, аби пенсія по інвалідності була призначена від дня її встановлення, заяву на призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності.