Яка пенсія для осіб з III групою інвалідності

У Мінсоцполітики зазначають, що право на пенсію по інвалідності мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність внаслідок загального захворювання, у тому числі через каліцтва, не пов'язаного з роботою (інвалідності з дитинства).

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Відтак, особи з IІI групою інвалідності отримують:

60% прожиткового мінімуму, що станом на січень 2024 року складає 1416,6 гривні;

75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 1770,75 гривні отримає самотня особа з інвалідністю з дитинства III групи, яка, за висновком спеціальної комісії, потребує постійного стороннього догляду.

Зверніть увагу! Інваліди ІІІ групи мають право на призначення за вибором пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, за наявності страхового стажу 35 років для чоловіків та 30 років – для жінок.

У випаду, якщо особа з інвалідністю не має достатньої кількості страхового стажу, вона може звернутися до місцевого управління соцзахисту із заявою про призначення допомоги за нормами ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Які важливі деталі потрібно знати

Перш за все, групу інвалідності визначає спеціальна комісія. Яка б група не була присвоєна інваліду, раз на рік він повинен проходити повторну комісію. Це стосується і дітей-інвалідів, які повинні проходити переогляд щорічно до свого повноліття. Для того, аби пенсія по інвалідності була призначена від дня її встановлення, заяву на призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності.