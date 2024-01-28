Какая пенсия для лиц с III группой инвалидности
В Минсоцполитики отмечают, что право на пенсию по инвалидности имеют те лица, потерявшие полную или частичную работоспособность вследствие общего заболевания, в том числе из-за увечий, не связанного с работой (инвалидности с детства).
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следовательно, лица с III группой инвалидности получают:
- 60% прожиточного минимума, что по состоянию на январь 2024 года составляет 1416,6 гривны;
- 75% прожиточного минимума для лиц, потерявшие трудоспособность, то есть 1770,75 гривны получит одинокое лицо с инвалидностью с детства III группы, которое, по заключению специальной комиссии, нуждается в постоянном постороннем уходе.
Какие важные детали нужно знать
- Прежде всего, группу инвалидности определяет специальная комиссия.
- Какая бы группа ни была присвоена инвалиду, раз в год он должен проходить повторную комиссию. Это касается и детей-инвалидов, которые должны проходить пересмотр ежегодно вплоть до своего совершеннолетия.
- Для того, чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня ее установления, заявление на назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.