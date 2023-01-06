Выплаты при рождении ребенка в 2023 году

При рождении ребенка родители малыша имеют право на получение денежной помощи, а также "упаковку малыша" с набором необходимых вещей для новорожденного.

Размер денежной помощи при рождении ребенка составит 41 280 гривен. Выплаты состоят из нескольких частей: сначала можно получить 10320 гривен, а остальные выплачиваются в течение следующих 36 месяцев по 860 гривен в месяц.

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Как получить "упаковку малыша"

В 2022 году выплату планировали увеличить до 50 000 гривен, однако законопроект не приняли из-за начала войны.

Набор необходимых малышу вещей можно получить в денежной или натуральной форме. Если новоиспеченные родители или опекуны ребенка выберут первый вариант, то смогут получить деньги только при условии, что они пойдут на ребенка.

Одноразовую финансовую помощь размером не менее 3 прожиточных минимумов на ребенка до 6 лет государство перечислит сразу на специальную социальную карту Приватбанка. С 1 декабря 2022 года эта сумма составит минимум 6816 гривен.

Рассчитаться этой картой можно только за конкретную группу товаров, в безналичной форме и в магазинах, участвующих в проекте "Монетизация единовременной натуральной помощи", или купить товары в интернет-магазине "Мамалюк".

На что можно потратить деньги:

гигиенические средства и косметика,

детское питание,

одежда и обувь для ребенка,

детская посуда,

предметы, предназначенные для ухода за новорожденным,

постельные принадлежности,

коляски, автокресла, ходунки и другие габаритные изделия для малыша,

игрушки, развивающие коврики и другие аксессуары для детей.

Пакет малыша можно получить, как в денежной, так и в натуральной форме

Получить "упаковку малыша" могут родители новорожденного. В случае отсутствия родителей получателем единовременного государственного пособия могут стать усыновители, патрональные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного. Получить это пособие можно в течение года после рождения малыша.

Напомним, в Украине автоматически продлили соцвыплаты тем, кто нуждается в этом больше всего. Речь идет о детях-сиротах, людях с инвалидностью и других уязвимых категориях граждан. Всем остальным получателям помощи необходимо повторно обратиться в органы соцзащиты.