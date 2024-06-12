Как после индексации изменятся пенсии у работающих пенсионеров

С 1 апреля 2024 года в Украине были проиндексированы пенсии на 7,96%. Это решение приняло правительство, и уже в июне многие работающие пенсионеры получат повышенные выплаты.

Кого коснется перерасчет

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров будет связан с апрельской индексацией. Размер увеличения для каждого пенсионера будет индивидуальным.

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Эти перерасчеты касаются тех пенсионеров, которые:

Приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии по состоянию на 1 марта 2024 года.

Отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Условия перерасчета пенсий для работающих пенсионеров

Для пенсионеров со стажем не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2024 года:

Перерасчет с учетом приобретенного страхового стажа.

Заработок, с которого исчислена пенсия во время ее назначения или предыдущего перерасчета, или заработок, который человек получал, работая после назначения/предварительного перерасчета пенсии.

Для пенсионеров со стажем менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2024 года:

Перерасчет с учетом только приобретенного страхового стажа.

Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

Также источник подчеркнул, что работающим пенсионерам, которые получают пенсию за трудовой стаж, перерасчет будет осуществлен после достижения ими пенсионного возраста.

Кроме того, важно отметить, что показатель средней заработной платы, которая учитывается при назначении или предварительного пересмотра пенсии, остается неизменным.

По предварительным оценкам, пенсионеры, которым будет проведен пересмотр пенсий, могут ожидать увеличения размеров пенсионных выплат и доплаты за предыдущие периоды, начиная с 1 апреля.