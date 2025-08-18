Кабмин принял некоторые решения, связанные с имуществом военнослужащих. Также утвердили новые выплаты для семей погибших в плену воинов.

Какие решения по Вооруженным Силам приняли?

Правительство приняло решение, которые помогут быстро закрыть потребности фронта, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Среди основных решений:

Приобретение транспорта для военных

Воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы. Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным.

Списывание имущества военных

Имущество, утраченное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке. Процесс будет быстрее, если его стоимость до 1,7 миллиона гривен.

Декларации военных

Минобороны инициировало законодательные изменения об отложении публикации деклараций военных на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.

Выплаты для семей погибших в плену защитников

Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 миллионов гривен помощи.

Напомним, что семьи погибших в плену военных будут получать денежную помощь, приравненную к гибели на поле боя. К слову, семьи военных, пропавших без вести, имеют право на медицинские льготы, скидки за коммунальные услуги, бесплатный проезд и финансовую помощь.