Закрыть потребности фронта и помочь семьям погибших: Правительство приняло решение относительно военных
- Правительство разрешило военным частям напрямую покупать подержанные транспортные средства и упростило процесс списывания имущества стоимостью до 1,7 миллиона гривен.
- Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 миллионов гривен помощи, а также другие льготы, аналогичные тем, что предоставляют семьям погибших на поле боя.
Кабмин принял некоторые решения, связанные с имуществом военнослужащих. Также утвердили новые выплаты для семей погибших в плену воинов.
Какие решения по Вооруженным Силам приняли?
Правительство приняло решение, которые помогут быстро закрыть потребности фронта, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Среди основных решений:
- Приобретение транспорта для военных
Воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы. Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным.
- Списывание имущества военных
Имущество, утраченное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке. Процесс будет быстрее, если его стоимость до 1,7 миллиона гривен.
- Декларации военных
Минобороны инициировало законодательные изменения об отложении публикации деклараций военных на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.
- Выплаты для семей погибших в плену защитников
Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 миллионов гривен помощи.
Напомним, что семьи погибших в плену военных будут получать денежную помощь, приравненную к гибели на поле боя. К слову, семьи военных, пропавших без вести, имеют право на медицинские льготы, скидки за коммунальные услуги, бесплатный проезд и финансовую помощь.