Кабмін ухвалив деякі рішення, пов’язані з майном військовослужбовців. Також затвердили нові виплати для сімей загиблих у полоні воїнів.

Які рішення щодо Збройних Сил ухвалили?

Уряд ухвалив рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Дивіться також Кабмін вносить зміни до закону про мобілізацію: як вони стосуватимуться здобувачів освіти

Серед основних рішень:

Придбання транспорту для військових

Військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли. Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними.

Списування майна військових

Майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Процес буде швидшим, якщо його вартість до 1,7 мільйона гривень.

Декларації військових

Міноборони ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані.

Виплати для родин загиблих у полоні захисників

Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 мільйонів гривень допомоги.

Нагадаємо, що родини загиблих у полоні військових отримуватимуть грошову допомогу, прирівняну до загибелі на полі бою. До слова, сім’ї військових, які зникли безвісти, мають право на медичні пільги, знижки за комунальні послуги, безоплатний проїзд і фінансову допомогу.