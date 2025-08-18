Закрити потреби фронту і допомогти родинам загиблих: Уряд ухвалив рішення щодо військових
- Уряд дозволив військовим частинам напряму купувати вживані транспортні засоби та спростив процес списування майна вартістю до 1,7 мільйона гривень.
- Сім’ї захисників, загиблих у полоні, отримають 15 мільйонів гривень допомоги, а також інші пільги, аналогічні тим, що надаються родинам загиблих на полі бою.
Кабмін ухвалив деякі рішення, пов’язані з майном військовослужбовців. Також затвердили нові виплати для сімей загиблих у полоні воїнів.
Які рішення щодо Збройних Сил ухвалили?
Уряд ухвалив рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.
Серед основних рішень:
- Придбання транспорту для військових
Військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли. Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними.
- Списування майна військових
Майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Процес буде швидшим, якщо його вартість до 1,7 мільйона гривень.
- Декларації військових
Міноборони ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані.
- Виплати для родин загиблих у полоні захисників
Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 мільйонів гривень допомоги.
Нагадаємо, що родини загиблих у полоні військових отримуватимуть грошову допомогу, прирівняну до загибелі на полі бою. До слова, сім’ї військових, які зникли безвісти, мають право на медичні пільги, знижки за комунальні послуги, безоплатний проїзд і фінансову допомогу.