Вы могли этого не знать: как сейчас считают выплаты семьям погибших военных
- Право на получение единовременной денежной выплаты в связи с гибелью военного можно реализовать в течение 3 лет с даты составления актовой записи о смерти.
- Для случаев смерти до 4 июня 2025 года трехлетний срок считается с даты фактической смерти, указанной в свидетельстве.
Право на получение единовременной денежной выплаты в связи с гибелью военного можно реализовать в течение 3 лет. Сейчас днем приобретения права на получение поддержки является дата составления актовой записи о смерти.
Какой сейчас считают срок для выплат семьям погибших военных?
Она должна быть указана в свидетельстве о смерти лица, о чем рассказала адвокат Дарья Тарасенко.
Например, если военнослужащий погиб 1 сентября 2025 года, а запись о смерти сделали 1 января 2026 года, то отсчет начнется именно с 1 января. Правило было введено постановлением Кабинета Министров Украины № 631.
Однако так было не всегда. Ранее днем возникновения права на получение помощи была дата смерти, которая указана в свидетельстве.
Если смерть констатирована сразу должным образом, то сомнений нет, какой является дата смерти. Но если военный пропал без вести, а впоследствии было найдено тело или установлен факт смерти в судебном порядке, то датой смерти будет дата, указанная в акте служебного расследования, или в соответствующем приказе по личному составу части (вероятная дата фактической гибели).
Например, человек пропал без вести 10 марта 2022 года. А судом факт смерти установлен в январе 2026 года. Датой смерти будет 10 марта 2022 года – именно она будет указана и в свидетельстве о смерти.
С какого момента считать 3-летний срок, если дата смерти – до 4 июня 2025 года?
– пишет Дарья Тарасенко.
Верховный Суд отметил, что назначение и выплата, в том числе и решение вопросов по исчислению ее размера, необходимо осуществлять в установленном законодательством порядке, действовавшем на день возникновения права на получение помощи. То есть по состоянию на дату, которая указана в свидетельстве о смерти.
Закон обратного действия во времени не имеет. Поэтому то к случаям смерти до 4 июня 2025 года следует применять редакцию Постановления №168, действовавшую в то время. Согласно которой "правильным днем" была дата смерти, указанная в свидетельстве о смерти.
Поэтому, если дата гибели военного после 4 июня 2025 года, то трехлетний срок следует считать с даты внесения актовой записи о смерти. Но если дата смерти военного до 4 июня 2025 года, то трехлетний срок считаем с даты фактической смерти, указанной в свидетельстве о смерти.
Обратите внимание! Именно поэтому родственники тех военных, которые считаются пропавшими без вести с 2022 – 2023 года, рискуют потерять выплаты, если не установят факт смерти в судебном порядке.
Напомним, что военные могут при жизни определить, кто именно и в каких долях получит эти средства. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции Украины.
Для этого им нужно составить личное распоряжение,
– объяснили в ведомстве.
Личное распоряжение – это письменный документ, который определяет лиц, которым должна быть выплачена единовременная денежная помощь, и содержит информацию о долях каждого лица в процентах.
Обратите внимание! В личном распоряжении можно указать любого – независимо от родственных или иных связей.
Что еще следует знать о выплатах?
- В 2026 году участники боевых действий могут получать единовременную материальную помощь в случае сложных жизненных обстоятельств. Размер помощи – это месячное денежное обеспечение. Получить такую поддержку могут и родственники военного. А под "сложными жизненными обстоятельствами" имеется в виду ранения, болезни и тому подобное.
- Кроме того, общий размер пенсионных выплат для УБД не может быть меньше 210% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. То есть государство гарантирует участникам боевых действий повышенную минимальную пенсионную выплату.