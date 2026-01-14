Дивиденды откладываются: Трамп забыл об обещании выплатить по 2 тысячи с тарифов
- Президент Трамп обещал выплатить американцам по 2 тысячи долларов с доходов от тарифов, но забыл об этом обещании.
- Трамп заявил, что выплаты могут быть осуществлены в конце года, но официальные данные не подтверждают его заявление о собранных 600 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп обещал выплатить американцам по 2 тысячи долларов с доходов от введенных им новых тарифов на импортные товары. Однако о своем обещании он, похоже, забыл.
Что Трамп говорит о дивидендах?
Во время недавнего общения с прессой журналистка The New York Times Кэти Роджерс спросила у Трампа, когда ждать обещанные тарифные дивиденды, но он растерялся, передает 24 Канал со ссылкой на USA Today.
Я это сделал? Когда я это сделал? Ну, я имею в виду... я дал 1 776 долларов для военных,
– заявил Трамп, имея в виду так называемые "дивиденды для воинов", которые недавно получили военнослужащие США.
Впоследствии президент все же пообещал, что американцы получат выплаты по 2 тысячи с доходов от тарифов.
Ну, я собираюсь. Тарифные поступления настолько значительны, что я смогу выдать 2 тысячи. Думаю, где-то в конце года,
– добавил Трамп.
Заметьте! В начале января 2026 года Трамп заявил, что страна "уже получила и скоро получит более 600 миллиардов долларов от тарифов". Однако официальные данные не подтверждают эту цифру. По информации Таможенной и пограничной службы США, с 20 января до 15 декабря прошлого года США собрали более 200 миллиардов долларов тарифов на основании более чем 40 указов, подписанных президентом.
О каких средствах идет речь?
Еще в июле 2025 года Трамп выдвинул идею направить часть тарифных поступлений на выплаты налогоплательщикам в виде единовременных дивидендов до 2 тысяч долларов.
Позже в ноябре президент говорил, что дивидендные чеки поступят американцам "вероятно в середине следующего года".
По замыслу Трампа, выплаты не будут касаться граждан с высокими доходами, а будут предназначаться людям с низкими и средними доходами, написал он в Truth Social.
Мы выплатим дивиденды людям со средним и низким уровнем дохода - примерно 2 000 долларов. А остальные тарифные средства используем для сокращения государственного долга,
– отметил Трамп.
Стоит знать! Три независимые аналитические группы в США провели оценку инициативы Трампа по выплате 2 тысяч долларов. Результаты свидетельствуют, что программа дивидендных выплат может стоить дороже, чем государство получит от тарифов за год – более 600 миллиардов долларов.
Что известно о тарифах Трампа?
В конце июля 2025 года Дональд Трамп подписал указ о введении так называемых "зеркальных" тарифов, охвативших более сорока стран. Документ предусматривал пошлины на все товары, которые импортируются в США, в диапазоне от 10% до 41%.
Параллельно Вашингтон договорился с Европейским Союзом о новых правилах торговли. Согласно договору, подавляющая часть европейской продукции облагается пошлиной в 15%. Трамп назвал эти договоренности "крупнейшей торговой сделкой в истории".
Впрочем, в конце августа Апелляционный суд США признал большинство введенных тарифов незаконными. В то же время их позволили временно оставить в силе, чтобы администрация могла обжаловать решение в Верховном суде.
Окончательного вердикта пока нет: судьи заслушали аргументы сторон 5 ноября, и именно это решение должно определить, соответствуют ли президентские тарифы Конституции. Если их признают незаконными, правительству придется вернуть миллиарды долларов компаниям и гражданам США, которые оплатили эти пошлины.