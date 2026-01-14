Що Трамп говорить про дивіденди?

Під час нещодавнього спілкування із пресою журналістка The New York Times Кеті Роджерс запитала у Трампа, коли чекати обіцяні тарифні дивіденди, але він розгубився, передає 24 Канал з посиланням на USA Today.

Я це зробив? Коли я це зробив? Ну, я маю на увазі... я дав 1 776 доларів для військових,

– заявив Трамп, маючи на увазі так звані "дивіденди для воїнів", які нещодавно отримали військовослужбовці США.

Згодом президент все ж таки пообіцяв, що американці отримають виплати по 2 тисячі з прибутків від тарифів.

Ну, я збираюся. Тарифні надходження настільки значні, що я зможу видати 2 тисячі. Думаю, десь наприкінці року,

– додав Трамп.

Зауважте! На початку січня 2026 року Трамп заявив, що країна "вже отримала і скоро отримає понад 600 мільярдів доларів від тарифів". Проте офіційні дані не підтверджують цю цифру. За інформацією Митної та прикордонної служби США, з 20 січня до 15 грудня минулого року США зібрали понад 200 мільярдів доларів тарифів на підставі більш ніж 40 указів, підписаних президентом.

Про які кошти йде мова?

Ще в липні 2025 року Трамп висунув ідею спрямувати частину тарифних надходжень на виплати платникам податків у вигляді одноразових дивідендів до 2 тисячі доларів.

Пізніше у листопаді президент говорив, що дивідендні чеки надійдуть американцям "ймовірно в середині наступного року".

За задумом Трампа, виплати не стосуватимуться громадян із високими доходами, а призначатимуться людям з низькими і середніми доходами, написав він у Truth Social.

Ми виплатимо дивіденди людям із середнім і нижчим рівнем доходу — приблизно 2 000 доларів. А решту тарифних коштів використаємо для скорочення державного боргу,

– зазначив Трамп.

Варто знати! Три незалежні аналітичні групи у США провели оцінку ініціативи Трампа щодо виплати 2 тисяч доларів. Результати свідчать, що програма дивідендних виплат може коштувати дорожче, ніж держава отримає від тарифів за рік – понад 600 мільярдів доларів.

Що відомо про тарифи Трампа?