Помощь владельцам поврежденного и разрушенного жилья: какие выплаты предусмотрены

Владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья имеют право на выплаты ВПЛ. О том, кто имеет право на их получение и при каких условиях, читайте дальше.

Какие выплаты владельцам разрушенного жилья

Право на получение выплат как ВПЛ имеют лица, жилье которых уничтожено или повреждено в результате вооруженной агрессии России.

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Речь идет о ежемесячное государственное пособие на проживание, которое составляет:

3 тысячи гривен – лицам с инвалидностью и детям;

2 тысячи гривен – для всех других внутренне перемещенных лиц.

Особенности выплаты пособия

Это предусмотрено Постановлением КМУ №509 . Выплаты ВПЛ также могут быть назначены таким лицам в соответствии с правительственным Постановлением №332

Согласно разъяснению Минсоцполитики, эта помощь выплачивается при наличии данных в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате:

боевых действий;

террористических актов;

диверсий, вызванных военной агрессией России против Украины.

Или же при наличии документального подтверждения от органов местного самоуправления о повреждении/уничтожении жилого помещения в результате вооруженной агрессии России, предоставляемого вместе с заявлением на получение помощи.

Кому из ВПЛ продолжат выплаты в 2024 году без дополнительного обращения

Также в письме отмечается, что жилье, отнесенное к 2 и 3 категориям повреждения, считается непригодным для проживания.

Напомним, что январь является последним месяцем, когда выплаты ВПЛ будут осуществлять по старым правилам.

Согласно решению Кабмина, лицам, обратившимся за выплатами впервые после 1 августа 2023 года – автоматически будут назначаться выплаты на второй шестимесячный период без необходимости дополнительного обращения.