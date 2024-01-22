Помощь владельцам поврежденного и разрушенного жилья: какие выплаты предусмотрены
Источник:Минреинтеграция
Владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья имеют право на выплаты ВПЛ. О том, кто имеет право на их получение и при каких условиях, читайте дальше.
Какие выплаты владельцам разрушенного жилья
Право на получение выплат как ВПЛ имеют лица, жилье которых уничтожено или повреждено в результате вооруженной агрессии России.
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Речь идет о ежемесячное государственное пособие на проживание, которое составляет:
- 3 тысячи гривен – лицам с инвалидностью и детям;
- 2 тысячи гривен – для всех других внутренне перемещенных лиц.
Особенности выплаты пособия
Согласно разъяснению Минсоцполитики, эта помощь выплачивается при наличии данных в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате:
- боевых действий;
- террористических актов;
- диверсий, вызванных военной агрессией России против Украины.
Или же при наличии документального подтверждения от органов местного самоуправления о повреждении/уничтожении жилого помещения в результате вооруженной агрессии России, предоставляемого вместе с заявлением на получение помощи.
Кому из ВПЛ продолжат выплаты в 2024 году без дополнительного обращения
Напомним, что январь является последним месяцем, когда выплаты ВПЛ будут осуществлять по старым правилам.
Согласно решению Кабмина, лицам, обратившимся за выплатами впервые после 1 августа 2023 года – автоматически будут назначаться выплаты на второй шестимесячный период без необходимости дополнительного обращения.