Задерживают денежные выплаты: что делать и куда обращаться
- Задержки социальной помощи часто обусловлены военным положением и приоритетным направлением средств на армию.
- Для решения проблем с задержками выплат рекомендуется проверить реквизиты в банке и обратиться в местное управление соцзащиты или на горячую линию 15-45.
Если украинцам задерживают выплаты, то обычно причина – это военное положение. Дело в том, что большинство денежной помощи приоритетно направляют на армию, а потом уже и на социальные нужды.
Почему могут задерживать социальные выплаты?
В частности в марте 2026 года было предоставлено 588,4 тысячи услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины, о чем сообщили в ПФУ.
Читайте также Новая поддержка от государства: кто получит полторы тысячи Зеленского
В то же время по состоянию на вторник, 10 марта, было профинансировано:
- пенсионные выплаты – 30,0 миллиардов гривен, в частности через АО "Укрпочта" – 5,0 миллиардов гривен, через уполномоченные банки – 25,0 миллиардов гривен;
- на жилищные субсидии и льготы – 4,6 миллиарда гривен;
- на страховые выплаты – 2,0 миллиарда гривен, в частности на оплату больничных – 0,8 миллиарда гривен;
- на государственные пособия и другие выплаты – 2,2 миллиарда гривен.
Если же задержка выплат долговременная, то следует принять определенные действия. Советы предоставил юрист благотворительного фонда "СпивДия" Александр Постернак.
Для начала нужно проверить всю информацию – зайти в приложение или на сайт банка, через который начисляют выплаты. Следует убедиться, что нет изменений в реквизитах или задержек именно со стороны банка.
Второй шаг – это обратиться за помощью:
- Горячая линия Кабмина – 15-45.
- Электронная почта Минсоцполитики: zvernennya@mlsp.gov.ua.
- Горячая линия Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ: +38 (066) 813-62-39 (если речь идет о выплатах для внутренне перемещенных лиц).
Кроме того, можно обратиться в местное управление соцзащиты или ближайший ЦНАП.
Если социальные выплаты задерживаются более чем на месяц, важно выяснить, не произошла ли ошибка в начислениях,
– говорится в тексте.
Обратите внимание! Решить проблему в таком случае возможно через горячую линию 15-45 или лично обратиться в органы социальной защиты.
Что еще известно о социальных выплатах в Украине?
- Министерство социальной политики должно подготовить программу специальной доплаты для пенсионеров и тех категорий лиц, которые получают социальную помощь. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
- Денежную доплату получат по меньшей мере 13 миллионов украинцев. А ее объем составит 1 500 гривен.
- Поддержку начислят автоматически. Выплата предусмотрена для граждан, чей уровень доходов означает, что помощь необходима.