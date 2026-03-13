Почему могут задерживать социальные выплаты?

В частности в марте 2026 года было предоставлено 588,4 тысячи услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины, о чем сообщили в ПФУ.

В то же время по состоянию на вторник, 10 марта, было профинансировано:

пенсионные выплаты – 30,0 миллиардов гривен, в частности через АО "Укрпочта" – 5,0 миллиардов гривен, через уполномоченные банки – 25,0 миллиардов гривен;

на жилищные субсидии и льготы – 4,6 миллиарда гривен;

на страховые выплаты – 2,0 миллиарда гривен, в частности на оплату больничных – 0,8 миллиарда гривен;

на государственные пособия и другие выплаты – 2,2 миллиарда гривен.

Если же задержка выплат долговременная, то следует принять определенные действия. Советы предоставил юрист благотворительного фонда "СпивДия" Александр Постернак.

Для начала нужно проверить всю информацию – зайти в приложение или на сайт банка, через который начисляют выплаты. Следует убедиться, что нет изменений в реквизитах или задержек именно со стороны банка.

Второй шаг – это обратиться за помощью:

Горячая линия Кабмина – 15-45. Электронная почта Минсоцполитики: zvernennya@mlsp.gov.ua. Горячая линия Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ: +38 (066) 813-62-39 (если речь идет о выплатах для внутренне перемещенных лиц).

Кроме того, можно обратиться в местное управление соцзащиты или ближайший ЦНАП.

Если социальные выплаты задерживаются более чем на месяц, важно выяснить, не произошла ли ошибка в начислениях,

– говорится в тексте.

Обратите внимание! Решить проблему в таком случае возможно через горячую линию 15-45 или лично обратиться в органы социальной защиты.

Что еще известно о социальных выплатах в Украине?