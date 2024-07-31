Как может измениться курс доллара и евро в Украине после заседания ФРС
Источник:"Минфин"
Сегодня ФРС должна объявить направление дальнейшей монетарной политики. Снижения ставок не ожидается, однако, курс валют, все же, может претерпеть изменения.
Как решение ФРС может повлиять на Украину
Сейчас ЕЦБ и ФРС удерживают высокие процентные ставки. По мнению аналитика Алексея Козырева, для Украины это очень невыгодно.
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Высокие процентные ставки, которые пока удерживают ЕЦБ и ФРС, не выгодны Украине. Поскольку это автоматически удорожает обслуживание внешних долгов, которые косвенно зависят от уровней ставок американского и европейского регуляторов. Эта же проблема будет и в отношении валютных кредитов, которые привлекает украинский бизнес даже в условиях войны.
Козырев отмечает, что это явление, особенно на фоне роста налогов, повышения цены электроэнергии и топлива, снижает прибыли украинского бизнеса. К тому же такая ситуация провоцирует увеличение инфляционных процессов.
Что будет с валютой из-за заседания ФРС
- Межбанк
Аналитик считает, что на курс доллара в Украине заседание ФРС особо не повлияет. В частности потому, что НБУ контролирует ситуацию, благодаря своевременным интервенциям. Козырев прогнозирует колебания доллара на межбанке с 31 июля по 1 августа в пределах 40,85 – 41,25 гривны.
А вот курс евро в этот период будет достаточно активно меняться на фоне традиционных спекулятивных валютных ралли по паре евро/доллар во время оглашения решений ФРС США. Они проходят даже в те моменты, когда рынок уверен в будущих решениях Федрезерва и уже заложил все свои риски в ценники пары евро/доллар на этот период,
– уточняет Козырев.
По прогнозу Козырева, евро с 31 июля по 1 августа на межбанке будет оставаться в пределах от 43,91 до 44,88 гривны.
- Наличный рынок
На наличном рынке ситуация не должна претерпеть значительных изменений. Коридор колебаний при осуществлении покупки и продажи будет зависеть от места осуществления финансовой операции:
- доллар в банке будет колебаться в пределах 40,60 – 41,50 гривны, в обменниках – 40,90 – 41,45 гривны;
- евро в банке будет находиться в пределах 44,00 – 45,15 гривны, в обменниках – 44,20 – 45,20 гривны.