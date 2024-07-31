Як рішення ФРС може вплинути на Україну

Зараз ЄЦБ та ФРС утримують високі відсоткові ставки. На думку аналітика Олексія Козирева, для України це дуже невигідно.

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Олексій Козирев Аналітик Високі відсоткові ставки, які поки що утримують ЄЦБ та ФРС, не вигідні Україні. Оскільки це автоматично здорожчує обслуговування зовнішніх боргів, які опосередковано залежать від рівнів ставок американського та європейського регуляторів. Ця ж проблема буде і щодо валютних кредитів, які залучає український бізнес навіть в умовах війни.

Козирев відзначає, що це явище, особливо на тлі зростання податків, підвищення ціни електроенергії та палива, знижує прибутки українського бізнесу. До того ж така ситуація провокує збільшення інфляційних процесів.

Що буде з валютою через засідання ФРС

Міжбанк

Аналітик вважає, що на курс долара в Україні засідання ФРС особливо не вплине. Зокрема тому, що НБУ контролює ситуацію, завдяки своєчасним інтервенціям. Козирєв прогнозує коливання долара на міжбанку з 31 липня по 1 серпня в межах 40,85 – 41,25 гривні.

А ось курс євро в цей період досить активно змінюватиметься на тлі традиційних спекулятивних валютних ралі за парою євро/долар під час оголошення рішень ФРС США. Вони проходять навіть у ті моменти, коли ринок упевнений у майбутніх рішеннях Федрезерва і вже заклав усі свої ризики до цінників пари євро/долар на цей період,

– уточнює Козирев.

За прогнозом Козирева, євро з 31 липня по 1 серпня на міжбанку залишатиметься в межах від 43,91 до 44,88 гривні.

Готівковий ринок

На готівковому ринку ситуація не має зазнати значних змін. Коридор коливань під час здійснення купівлі та продажу залежатиме від місця здійснення фінансової операції: