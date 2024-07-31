Как решение ФРС может повлиять на Украину

Сейчас ЕЦБ и ФРС удерживают высокие процентные ставки. По мнению аналитика Алексея Козырева, для Украины это очень невыгодно.

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Алексей Козырев Аналитик Высокие процентные ставки, которые пока удерживают ЕЦБ и ФРС, не выгодны Украине. Поскольку это автоматически удорожает обслуживание внешних долгов, которые косвенно зависят от уровней ставок американского и европейского регуляторов. Эта же проблема будет и в отношении валютных кредитов, которые привлекает украинский бизнес даже в условиях войны.

Козырев отмечает, что это явление, особенно на фоне роста налогов, повышения цены электроэнергии и топлива, снижает прибыли украинского бизнеса. К тому же такая ситуация провоцирует увеличение инфляционных процессов.

Что будет с валютой из-за заседания ФРС

Межбанк

Аналитик считает, что на курс доллара в Украине заседание ФРС особо не повлияет. В частности потому, что НБУ контролирует ситуацию, благодаря своевременным интервенциям. Козырев прогнозирует колебания доллара на межбанке с 31 июля по 1 августа в пределах 40,85 – 41,25 гривны.

А вот курс евро в этот период будет достаточно активно меняться на фоне традиционных спекулятивных валютных ралли по паре евро/доллар во время оглашения решений ФРС США. Они проходят даже в те моменты, когда рынок уверен в будущих решениях Федрезерва и уже заложил все свои риски в ценники пары евро/доллар на этот период,

– уточняет Козырев.

По прогнозу Козырева, евро с 31 июля по 1 августа на межбанке будет оставаться в пределах от 43,91 до 44,88 гривны.

Наличный рынок

На наличном рынке ситуация не должна претерпеть значительных изменений. Коридор колебаний при осуществлении покупки и продажи будет зависеть от места осуществления финансовой операции: