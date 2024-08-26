Как изменится социальная пенсия с сентября

Часть пенсионеров имеет право на социальную пенсию. Речь идет о лицах, которые достигли пенсионного возраста, однако они не имеют необходимого количества страхового стажа.

Как работает социальная пенсия

Социальная пенсия определяется индивидуально. Она равна разнице между нынешним прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом семьи на человека (за последние полгода).

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Проверка размера социальной пенсии происходит каждые 6 месяцев. При расчетах учитываются изменения дохода и имущественного положения.

Сейчас прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет 2 361 гривну. Соответственно, если среднемесячный доход семьи превышает это значение, социальная пенсия не предоставляется.

Обратите внимание! Социальная пенсия не может быть больше чем прожиточный минимум для трудоспособного лица. Сейчас это 3 028 гривен.

Сколько стажа нужно пенсионеру

Количество необходимого стажа напрямую зависит от возраста человека. Чтобы выйти на пенсию в 2024 году пенсионеру будет достаточно:

чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет – 31 год стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Заметьте! В последующие годы минимумы для 60 и 63 лет будут расти.