Как получать высокие пенсии в Украине: что для этого надо делать уже сейчас

Многих украинцев интересует вопрос, как получать высокую пенсию в Украине. Впрочем, это можно сделать благодаря отложенному выходу на пенсию, а также благодаря осуществлению систематических накоплений.

Как получить высокую пенсию в будущем

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак подчеркнула, что украинцам важно понимать, что им значительно выгоднее выходить на пенсию позже. Она отметила, что это значительно увеличит размер пенсионных выплат.

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Итак, если человек сегодня получает зарплату на уровне средней по стране и имеет 35 лет стажа, он имеет право выйти на пенсию в 60 лет. Однако, если он добровольно отсрочит выход на пенсию до 65 лет, размер ее пенсии увеличится с 5 424 гривен до 7 050 гривен, то есть на 30%.

Также можно обратить внимание на стратегии накопления средств и инвестиции:

Купить землю или квартиру , чтобы потом сдавать ее в аренду . Это актив, который в любой момент можно продать.

, чтобы потом сдавать ее в аренду Это актив, который в любой момент можно продать. Откладывать в валюте . Стоит покупать валюту сразу нескольких стран (лучше выбирать три разные валюты, две из которых – доллар и евро). Собрав достаточную сумму, средства лучше инвестировать (в частности в покупку недвижимости).

. Стоит покупать валюту сразу нескольких стран (лучше выбирать три разные валюты, две из которых – доллар и евро). Собрав достаточную сумму, средства лучше инвестировать (в частности в покупку недвижимости). Покупать ОВГЗ, открывать депозиты . Сейчас ОВГЗ имеет высокую доходность. Также достаточно высокие депозитные ставки на вклады в гривне.

. Сейчас ОВГЗ имеет высокую доходность. Также достаточно высокие депозитные ставки на вклады в гривне. Покупка золота. Банковское золото за 5 лет подорожало с 33,7 тысячи до 90,8 тысячи гривен за тройскую унцию (31.10348 грамм). Соответственно, покупать золото даже выгоднее, чем доллары.

Когда стоит начать думать о пенсии

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко подчеркнула, что стоит задумываться о будущих пенсионных выплатах уже в возрасте 20–30 лет. Это связано с тем, что для обеспечения пенсии в течение 20 лет необходимо работать примерно 40 лет.

У нас 20 – 30-летние не думают о пенсии. Горизонт планирования очень небольшой,

– сказал руководитель отдела аналитики Concorde Caputal Александр Паращий.

! В Украине негосударственные пенсионные фонды сталкиваются с трудностями из-за полномасштабной войны, которая препятствует им увеличивать или сохранять сбережения в стабильных акциях компаний из-за отсутствия активного фондового рынка.