Украина получит новую помощь от Великобритании: на что выделят средства

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер должен объявить о передаче Украине 40 миллионов фунтов стерлингов. Согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 47 миллионов евро.

Какую помощь окажет Украине Великобритания

Великобритания выделяет средства для реализации программы, которая будет способствовать экономическому восстановлению Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт британского правительства.

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Эта программа будет способствовать:

увеличению частного финансирования предпринимательства в Украине;

поддержке малого и среднего бизнеса.

Программа создаст возможности для британских компаний, поддерживая ключевые сектора роста в Украине, открывая расширенные возможности торговли и инвестиций с одним из наших ближайших союзников,

– говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что финансирование будет направляться именно на предприятия, поддерживающие "зеленую экономику". Также помощь планируют предоставлять наиболее уязвимым слоям населения, в частности, женщинам и ветеранам.

Обратите внимание! Эта помощь основывается на пакете поддержки от Великобритании для Украины в размере 12,8 миллиарда фунтов стерлингов (согласно курсу, это более 15 миллиардов евро).