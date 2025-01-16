Какую зарплату получил Министр финансов Украины в 2024 году

В ответ на запрос 24 Канала, Минфин указал, что в общем за 2024 год министр финансов Украины получил заработную плату в размере 1 436,9 тысячи гривен.

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Заметьте, что заработная плата включает оклад, возможные доплаты и индексацию. Что касается должностного оклада Марченко, то он ежеквартально менялся следующим образом:

з января по март 2024 года его оклад составлял 89 685 гривен;

2024 года его оклад составлял 89 685 гривен; з апреля по июнь 2024 года он вырос до 96 155 гривен;

2024 года он вырос до 96 155 гривен; з июля по сентябрь 2024 года – снизился до 94 515 гривен;

2024 года – снизился до 94 515 гривен; з октября по декабрь 2024 года – увеличился и достиг 104 820 гривен.

Размер оклада Марченко в 2024 году / Ответ на запрос 24 Канала

Заметьте! В общем, за 2024 год должностной оклад Марченко вырос на 15 135 гривен. Занимает должность министр с 30 марта 2020 года.

Как рос доход Марченко с начала полномасштабной войны

31 января 2024 года Марченко подал декларацию, где указал, что его зарплата за 2022 год достигла 1 000 918 гривен. А вот его пенсия в общем составила 54 409 гривен.

В декларации за 2023 год указано, что Марченко получал доход из следующих источников:

заработная плата – 1 122 118 гривен;

пенсия – 64 520 гривен;

подарок в неденежной форме – 1 625 гривен;

другое дополнительное благо – 245 гривен.

Интересно, что все денежные активы, указанные в декларациях за 2022 и 2023 годы принадлежат жене Марченко.