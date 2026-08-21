Будут ли отключать свет и что будет с ценами на электроэнергию: Шмыгаль ответил на вопросы
В настоящее время энергосистема Украины работает стабильно. В частности, графики отключений электроэнергии не вводятся. Однако ситуация может измениться – в зависимости от интенсивности ударов по энергетике.
Что известно о ситуации в энергосистеме
Враг активно реализует стратегию истощения, о чем рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Мы пережили 4 тяжелых зимы военного времени, впереди пятая, не менее сложная со своими вызовами.
В период вечернего пика (с учетом когенерации и импорта) на данный момент доступно 15 гигаватт электрической мощности:
- более 40 % обеспечивает атомная генерация;
- 25 % – тепловые электростанции;
- что еще 15% – гидроэнергетика.
Кроме того, энергию генерируют 6 из 9 энергоблоков АЭС. А еще 3 находятся на плановом ремонте. На 5 блоках ремонтные работы в этом году завершены.
Денис Шмыгаль прокомментировал риски для Киева и Полтавской области. Дело в том, что россияне уже пытаются уничтожить генерирующие мощности, не давая их защитить или установить.
Вчера был нанесен удар по одному из энергообъектов, и это срывает наши планы по ремонтной программе,
– сообщил Шмыгаль.
К тому же правительство планирует и в дальнейшем наращивать энергетические мощности. К 1 ноября они должны вырасти до 19,6 гигаватт, а к концу года – до 21,4 гигаватт, если Россия не уничтожит уже восстановленные или отремонтированные мощности.
Что будет с ценами на электроэнергию для населения
Министр энергетики заверил, что для бизнеса стоимость электроэнергии останется рыночной, а для населения – фиксированной.
Для населения цена зафиксирована. До следующего года цены на электроэнергию будут оставаться неизменными,
– заявил Шмыгаль.
Какова ситуация с АЗС в Украине
По словам министра, в течение года более 300 автозаправочных станций были повреждены или уничтожены в результате атак России. Это значительные потери для экономики страны. В настоящее время Министерство финансов совместно с бизнесом ищет варианты внедрения страхования и создания соответствующего фонда.
Отдельно выделять средства в госбюджете для возмещения убытков не планируется. В частности, разработанные планы устойчивости предусматривают финансирование объектов критической инфраструктуры независимо от формы собственности.
Как Украина готовится к зиме
В украинских подземных хранилищах в настоящее время хранится 14,3 миллиарда кубометров газа, а запасы угля превышают запланированные. Также формируются запасы топлива. Как отметил Шмыгаль, запасы угля на станциях превышают плановые показатели.
- Более того, завершено строительство около 200 монолитных сооружений второго уровня.
- Верховная Рада Украины приняла поправки к бюджету, предусмотрев 40 миллиардов гривен на обеспечение устойчивости регионов и общин.
- Правительство уже направило более 35 миллиардов гривен на места – для распределенной генерации, резервного питания и защиты.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что при атаке энергообъекта несколькими российскими баллистическими ракетами ни одна защита не дает 100% гарантии.
Напомним, что некоторые предприятия смогут работать без отключений света. Шмыгаль назвал критерий, которого должны придерживаться такие предприятия.
В то же время тариф на электроэнергию для населения остается фиксированным. Он составляет 4,32 гривны за киловатт-час.