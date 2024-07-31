Как выглядит новая купюра 500 гривен, остающаяся в обращении в Украине

НБУ начнет процесс замены старых 500-гривневых купюр на новые с 1 августа. Старые купюры остаются действительным платежным средством, но постепенно будут изыматься из обращения.

Как выглядит новая купюра 500 гривен

Как пояснили в Национальном банке, изъятию подлежат банкноты номиналом 500 гривен, выпущенные в период 2003–2007 годов. А все потому, что эти купюры необходимо заменить на более новые, выпущенные после 2014 года.

Читайте также: Стабилизация гривны: будет ли национальная валюта обесцениваться

Дело в том, что процедура замены 500-гривневой банкноты необходима для улучшения качества наличности в обращении. Поскольку некоторым купюрам уже исполнилось более 18 лет.

Как выглядит новая 500-гривневая купюра / Инфографика – НБУ

В Национальном банке также рассказали, что изъятие старой банкноты номиналом 500 гривен будет происходить постепенно и незаметно для граждан. А именно благодаря осуществлению следующих мероприятий:

украинские банки не будут выдавать старые банкноты из касс;

Нацбанк не будет передавать "старые" 500 гривен в кассы банков.

После изъятия, купюры подлежат утилизации.