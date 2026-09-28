Пенсию не выплатят: кто может остаться без денег и как их вернуть

Часть украинцев рискует внезапно лишиться ежемесячной государственной поддержки из-за строгих требований регулирующего органа. Чтобы избежать финансового удара, стоит заранее проверить свой статус и выполнить одно обязательное условие.

Кому могут приостановить выплату пенсии

Отдельные категории пенсионеров действительно могут столкнуться с приостановкой пенсионных выплат. В частности, это касается граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших с них на подконтрольную Украине территорию, отмечает ПФУ.

Для таких пенсионеров действует дополнительное требование: они должны подтвердить, что не получают пенсию или другие аналогичные выплаты от России. Если человек прошел физическую идентификацию, но не подал необходимое заявление о неполучении выплат от государства-агрессора, Пенсионный фонд может прекратить перечисление средств.

Почему ПФУ требует дополнительного подтверждения

Речь идет о проверке права человека на получение украинской пенсии. Государство должно убедиться, что пенсионер не получает одновременно соответствующие выплаты от России.

Именно поэтому для людей, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда, предусмотрены дополнительные процедуры подтверждения. ПФУ проверяет информацию и может потребовать от пенсионера соответствующее заявление.

Как возобновить выплату, если ее приостановили

Приостановка выплаты не означает, что человек навсегда теряет право на пенсию. Если причина приостановки устранена, пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд для возобновления выплаты.

В зависимости от ситуации это можно сделать через веб-портал ПФУ, с помощью видеоидентификации, по почте или лично в сервисном центре Пенсионного фонда.

То есть, если выплату приостановили из-за отсутствия необходимого подтверждения, в первую очередь нужно выполнить требование ПФУ и подать соответствующие документы.

Почему еще могут приостановить выплату пенсии

Существуют и другие основания для временного приостановления выплат. В частности, пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях или временно находящимся за границей, необходимо проходить физическую идентификацию в сроки, установленные законодательством.

Также выплату могут приостановить в отдельных случаях, если пенсионер не получал средства через уполномоченный банк в течение шести месяцев подряд.