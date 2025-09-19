ЕС обсуждает новую финансовую схему для поддержки Украины, которая может стать прецедентом в обращении с замороженными российскими активами. Брюссель стремится объединить ресурсы и распределить риски между странами-членами, но идея вызывает скепсис у части европейских правительств.

Как используют замороженные российские активы?

Европейская комиссия учтет оценку Международного валютного фонда относительно потребностей Украины в финансировании на ближайшие два года при определении размера так называемого "репарационного кредита" ЕС Киеву, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В Евросоюзе обсуждают, каким образом можно привлечь замороженные российские активы для обеспечения этого кредита, чтобы укрепить финансовую устойчивость Украины в условиях войны, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Такая схема рассматривается на фоне того, что президент США Дональд Трамп ограничивает прямую военную помощь Киеву, финансируемую Вашингтоном.

Комиссия предлагает репарационный кредит, то есть фактически предоставление Украине займа за счет доходов от замороженных российских активов, при этом не затрагивая саму принадлежность этих средств,

– пояснил Домбровскис.

Он добавил, что сейчас ЕК ожидаем оценки МВФ относительно потребностей финансирования Украины.

Сейчас мы прорабатываем все условия – сроки, объемы параметры. Что касается объемов, здесь для нас также важна оценка МВФ относительно финансовых потребностей Украины на ближайшие два года. Сейчас МВФ завершает эту работу,

– отметил он.

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что рассчитывает получить предложение Еврокомиссии в октябре.

Со стороны Испании мы поддержим эту инициативу,

– отметил он.

Что известно о замороженных российских активах? В странах G7 заморожено около 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка, большая часть которых размещена в Европе. В частности, в бельгийском депозитарии Euroclear хранится 194 миллиарда евро. Из этой суммы примерно 170 миллиардов евро уже были конвертированы в наличные. Пока остается непонятным, какая часть этих средств может быть использована для реализации идеи кредита.

По словам Домбровскиса, модель, которую разрабатывает Еврокомиссия, может быть распространена и на другие страны G7, где также находятся российские активы. Он отметил, что уже обсуждал этот подход с министрами финансов "семерки" во время недавнего телефонного разговора.

Каким будет кредит для Украины на замороженные российские активы?

Подробностей относительно структуры кредита в Комиссии не раскрывают. Известно лишь, что Украина начнет его погашение только после получения репараций от России за ущерб, причиненный войной, а кредитные риски будут разделены между правительствами стран ЕС.

Примечательно! Европейские чиновники, знакомые с ходом обсуждения, объясняют, что схема может предусматривать замену российских активов в Европе бескупонными облигациями, выпускаемыми Еврокомиссией. Эти бумаги будут обеспечены либо гарантиями всех стран ЕС, либо только тех, кто готов присоединиться к инициативе.

При этом, как отмечается, вопрос государственных гарантий остается политически чувствительным, если Россия подаст иски после возможной отмены санкций ЕС против Москвы.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегхем заявил, что относится к инициативе скептически.

Предложение выглядит "достаточно расплывчатым". Необходимо обеспечить равномерное распределение рисков между всеми странами ЕС,

– добавил он.

