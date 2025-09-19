ЄС обговорює нову фінансову схему для підтримки України, яка може стати прецедентом у поводженні із замороженими російськими активами. Брюссель прагне об'єднати ресурси та розподілити ризики між країнами-членами, але ідея викликає скепсис у частини європейських урядів.

Як використають заморожені російські активи?

Європейська комісія врахує оцінку Міжнародного валютного фонду щодо потреб України у фінансуванні на найближчі два роки при визначенні розміру так званого "репараційного кредиту" ЄС Києву, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

В Євросоюзі обговорюють, яким чином можна залучити заморожені російські активи для забезпечення цього кредиту, щоб зміцнити фінансову стійкість України в умовах війни, заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

Така схема розглядається на тлі того, що президент США Дональд Трамп обмежує пряму військову допомогу Києву, що фінансується Вашингтоном.

Комісія пропонує репараційний кредит, тобто фактично надання Україні позики коштом доходів від заморожених російських активів, при цьому не зачіпаючи саму належність цих коштів,

– пояснив Домбровскіс.

Він додав, що наразі ЄК очікуємо оцінки МВФ щодо потреб фінансування України.

Зараз ми опрацьовуємо всі умови – терміни, обсяги, параметри. Що стосується обсягів, тут для нас також важлива оцінка МВФ щодо фінансових потреб України на найближчі два роки. Наразі МВФ завершує цю роботу,

– зазначив він.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що розраховує отримати пропозицію Єврокомісії в жовтні.

З боку Іспанії ми підтримаємо цю ініціативу,

– зазначив він.

Що відомо про заморожені російські активи? У країнах G7 заморожено близько 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку, більша частина яких розміщена в Європі. Зокрема, в бельгійському депозитарії Euroclear зберігається 194 мільярди євро. З цієї суми приблизно 170 мільярдів євро вже були конвертовані в готівку. Поки залишається незрозумілим, яка частина цих коштів може бути використана для реалізації ідеї кредиту.

За словами Домбровскіса, модель, яку розробляє Єврокомісія, може бути поширена і на інші країни G7, де також знаходяться російські активи. Він зазначив, що вже обговорював цей підхід з міністрами фінансів "сімки" під час недавньої телефонної розмови.

Яким буде кредит для України на заморожені російські активи?

Подробиць щодо структури кредиту в Комісії не розкривають. Відомо лише, що Україна почне його погашення тільки після отримання репарацій від Росії за шкоду, заподіяну війною, а кредитні ризики будуть розділені між урядами країн ЄС.

Примітно! Європейські чиновники, знайомі з ходом обговорення, пояснюють, що схема може передбачати заміну російських активів в Європі безкупонними облігаціями, що випускаються Єврокомісією. Ці папери будуть забезпечені або гарантіями всіх країн ЄС, або тільки тих, хто готовий приєднатися до ініціативи.

При цьому, як зазначається, питання державних гарантій залишається політично чутливим, якщо Росія подасть позови після можливого скасування санкцій ЄС проти Москви.

Міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегхем заявив, що ставиться до ініціативи скептично.

Пропозиція виглядає "досить розпливчастою". Необхідно забезпечити рівномірний розподіл ризиків між усіма країнами ЄС,

– додав він.

